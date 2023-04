Adani: “Lukaku fondamentale, è contagioso per il gruppo. Inter e Milan rischiano in campionato”

«Senz’altro. Aggiungerei che se la squadra di Sarri dovesse vincere con l’Inter, quasi potrebbe non prestare occhio al risultato delle altre. Riporterebbe i nerazzurri a dieci punti di distanza, dove erano prima del capitombolo col Torino, e, al di là di come sarà andata a finire Roma-Milan il giorno prima, avrebbe guadagnato terreno sulla 5a e sulla 6a».

«Tantissimo. Io ci sono passato nel 2003, non riesci a pensare ad altro nei giorni precedenti. Hai voglia a dire a Milan e Inter che devono conquistarsi un posto nella prossima Champions quando un’intera città ha la testa a quel doppio appuntamento. Le milanesi in campionato rischiano, inutile negarlo».

L’Inter pare aver ritrovato il vero Lautaro. E pure Lukaku…

«Sarebbe fondamentale per i nerazzurri. Davanti hanno partite in cui serve chi è capace di fare la differenza. In campionato devono ancora affrontare Lazio, Roma, Atalanta e Napoli. Oltre a Torino e Sassuolo che, come sanno bene Lazio e Juve, sono squadre pericolose. Lukaku credo sia al 60%, ma se prende fiducia, poi è contagioso per il gruppo».