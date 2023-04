Inter, Adani: “Lukaku ora è al 60%, ma più gioca e più sta meglio”

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della prestazione di Romelu Lukaku contro l'Empoli

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della prestazione di Romelu Lukaku contro l'Empoli: "Secondo me con la Juventus giocherà Dzeko, col Milan si vedrà: ora la priorità è mercoledì. Secondo me Lukaku è al 60% di quello visto con Conte, ma più gioca e più sta meglio e farlo giocare è la scelta giusta".