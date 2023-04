Lukaku, prima mossa Chelsea con Pochettino. E c’è già un indizio e una risposta

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Nessuna decisione presa e nessun no dell'Inter al nuovo prestito. Lo scenario

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. Malgrado alcune indiscrezioni sulla presunta decisione dell'Inter di non provare nemmeno a trattare un secondo prestito con il Chelsea, in realtà la situazione è molto più fluida e tutta in divenire. Decisiva sarà ovviamente la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, oltre ovviamente alla presa di posizione del Chelsea, proprietario del cartellino. Ma di decisioni già prese non ce ne sono.

Ne è convinto anche il Daily Telegraph, che oggi conferma come i Blues, ormai prossimi all'annuncio di Pochettino come allenatore del nuovo corso, abbiano intenzione di chiedere a Lukaku cosa voglia fare del suo futuro. Il Chelsea vuole "un centravanti e un portiere" per la prossima stagione e, scrive il Telegraph, "Pochettino vedrebbe anche di buon occhio il ritorno di Lukaku a Londra. Ma solo un Lukaku convinto di voler riscrivere la sua storia in maglia Chelsea".

In realtà, sottolinea il Telegraph, una prima risposta Lukaku l'avrebbe già fatta pervenire, con l'intenzione mai nascosta di restare a Milano ben oltre questa stagione. E questa sarebbe ancora la volontà di Big Rom, che vuole proseguire la sua carriera all'Inter.

Ne è prova, e concreto indizio, la risposta che Lukaku ha fornito a Dazn dopo la doppietta di Empoli. "Meglio non parlare troppo perché ci sono gli altri...", il commento molto prudente di Lukaku. E "gli altri" sono proprio i blues di Londra, che Lukaku non vuole infastidire con dichiarazioni troppo avventate sulla sua voglia di rimanere a Milano. Un tatto che l'anno scorso aiutò molto nella trattativa con Todd Boehly. Un rispetto che anche l'Inter ha sempre manifestato nei confronti del Chelsea, ben sapendo di non poter comprare il cartellino del belga. E' il Chelsea ad avere l'ultima parola sul futuro di Lukaku.

Ma l'intenzione di chiedere al diretto interessato che futuro voglia fa capire come le porte del secondo matrimonio nerazzurro siano tutt'altro che chiuse. Champions permettendo.