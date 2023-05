Adani: “L’Inter probabilmente cambierà allenatore. Se si pensa a Sarri, si fa bene”

“Per me Sarri è il miglior allenatore italiano. Ovviamente, che problema c’è a dire Spalletti? Volentieri, ha fatto una cosa geniale. Ma per me, qui lo dico e non lo nego, se Juve, Inter e Milan scelgono Sarri, fanno bene. La Juve lo ha mandato via, al Milan resterà Pioli, l’Inter probabilmente cambierà… Se si prende in esame Sarri per la panchina, si fa bene perché lui è super.