FCIN1908 / Inter, la verità su Onana. Sbarca il suo agente a Milano: il messaggio per Ausilio

Il nome di Andre Onana è stato molto chiacchierato negli ultimi giorni, complici le voci su big inglesi interessate. Ecco la verità

Nessun rappresentate del Chelsea si è presentato a Milano per parlare con l’Inter di André Onana. Almeno per adesso. Ma questo non significa che il portiere non piaccia ai Blues, anzi. Le prestazioni del camerunense si sono stabilizzate su picchi altissimi, in campionato come in Champions, dove ha particolarmente brillato. Barcellona e Porto ne sanno qualcosa.

E proprio la vetrina internazionale ha nuovamente portato Onana a riprendersi quella considerazione che aveva quando giocava all’Ajax, prima della squalifica che lo ha tenuto fuori un anno. Quello è stato il periodo più duro. Ma sulla sua strada ha trovato l’Inter, disposta a puntare su di lui quando non aveva alcuna offerta sul piatto.

Onana rappresentava il classico rischio che non tutti sono disposti a correre. L’Inter si è mossa su un terreno scomodo, ma alla fine ha avuto ragione e adesso conserva un credito importante sia verso Onana che verso l’entourage del portiere. Entrambi sono riconoscenti al club e per questo motivo l’intenzione è quella di lavorare insieme nella massima trasparenza, cercando di capire come potrà svilupparsi il futuro, anche in base alle esigenze che si presenteranno all’orizzonte.

Visto che l’Inter non sa ancora se prenderà parte o meno alla prossima Champions e che molte scelte dipenderanno proprio da questo aspetto.

Nessuno del Chelsea si è presentato a Milano, dicevamo. Però lo ha fatto l’agente di Onana, che ha guardato Inter-Juventus di Coppa Italia a San Siro e che ha avuto modo di trascorrere parecchie ore con Piero Ausilio, come confermato a Fcinter1908.

Una chiacchierata che ha chiarito come in questo momento qualche club abbia già iniziato a prendere informazioni, contatti informali con l’agente del calciatore, poi giunto a Milano per aggiornare l’Inter sullo stato dei fatti. Tra le pretendenti c’è anche il Chelsea, ma dall’Inghilterra non è l’unica pretendente.

Onana non forzerà la mano, a Milano sta bene e, come dicevamo, riconosce al club di aver puntato su di lui quando nessun altro lo avrebbe fatto. Però sa che l’Inter potrebbe necessitare dei ricavi che frutterebbe una sua eventuale cessione e allora tanto vale preparare il terreno. La sua valutazione? 45 milioni di euro.