Ag Fabbian: “Rinnovo con l’Inter una possibilità. Holm? Parlato di un po’ di cose”

Intercettato dal nostro Daniele Vitiello fuori dalla sede dell'Inter, Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, ha parlato così del suo futuro: "Il rinnovo con l'Inter è una possibilità, ma era una chiacchierata in generale. Se ci sono tante squadre su di lui? Vediamo. Sicuramente siamo soddisfatti, era la sua prima esperienza in Serie B, un'annata importante: se lo merita, è un ragazzo serio, in gamba, un lavoratore. Se è meglio restare all'Inter o andare a giocare? Vediamo. Se abbiamo parlato di Holm? Abbiamo fatto una chiacchierata su un po' di cose".