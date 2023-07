Demiral, l’Atalanta chiede l’obbligo di riscatto: no dell’Inter. Attesa per Chalobah

"Cosa c'è di simile: il budget messo a disposizione dalla proprietà per il sesto difensore, vicino allo zero. I nerazzurri cercano - come 12 mesi fa - un parametro zero o un prestito gratuito senza obblighi. Quello che è cambiato, invece, sono le situazioni specifiche dei calciatori in questione e dei loro club. Demiral, per esempio, un anno fa era appena stato riscattato dalla Juventus per 21 milioni di euro ed era pronto a cominciare la stagione come perno titolare di Gian Piero Gasperini: oggi pare invece ai margini del progetto Dea, con l'ultima maglia da titolare datata 4 marzo".

"I bergamaschi chiedono un obbligo di riscatto, l'Inter non ci sta. Per Chalobah le prospettive sono più sfumate, perché lui sì ha chiuso da titolare l'annata - disastrosa a livello di squadra -, ma va incontro a un'estate di rivoluzione per i Blues: dopo aver speso oltre 600 milioni di euro nella scorsa stagione, i londinesi hanno rinforzato le armi offensive con Nicolas Jackson e Christopher Nkunku e hanno venduto già per più di 150 milioni, ma si rinforzeranno anche in difesa e in questo momento non danno certezze al neo 24enne nato in Sierra Leone. Insomma, l'Inter sta alla finestra a braccia aperte, in un anno può cambiare tutto", aggiunge Gazzetta.