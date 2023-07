Contatti diretti in corso tra Manchester United e Inter per André Onana: ecco le ultimissime da Fabrizio Romano

Arrivano aggiornamenti sul futuro di André Onana. Può essere una giornata cruciale per il portiere dell'Inter. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, "sono in corso contatti diretti tra Manchester United e Inter per l’affare André Onana. Seguiranno aggiornamenti”, ha scritto il giornalista. I nerazzurri hanno detto no all'ultima offerta da 40 milioni più 5 di bonus e attendono un rilancio degli inglesi.