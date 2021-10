Mercato, ag Insigne in sede Inter: “Ecco cosa emerge dalla visita di ieri”

Da gennaio 2022 Lorenzo potrebbe sedersi al tavolo con un altro club e discutere di un accordo futuro a partire da giugno prossimo

L'Inter non si ferma e comincia già a progettare il futuro. E non è una novità che nel mirino nerazzurro ci sia anche Lorenzo Insigne , centravanti del Napoli che il prossimo giugno si libererà a parametro zero. E, come ricorda Il Mattino, ieri il suo agente era nella sede di viale della Liberazione : "Una chiacchierata, al momento informale, di quelle che si fanno quando ci sono buoni rapporti tra un agente e un club. Il rapporto tra le parti va avanti da anni, ovvero da quando D'Ambrosio è diventato un giocatore dell'Inter, e nel tempo il legame si è fatto sempre più stretto.

Della situazione contrattuale del ragazzo ne è a conoscenza l'Inter - ma non solo - che giustamente un pensierino ce lo potrebbe anche fare. Insigne a parametro zero sarebbe quasi un jackpot da Superenalotto. Chiacchiere, per ora. Perché secondo quanto emerge dalla visita di cortesia di ieri nella sede dell'Inter, l'argomento Insigne non è stato toccato, o quanto meno non con decisione. Insomma, l'Inter è lì alla finestra, questo è chiaro, ma dal lato di Insigne non c'è stato alcun genere di abboccamento", conclude il quotidiano.