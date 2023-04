Inter, allenamenti specifici sulle conclusioni. Lautaro sicuro, ballottaggio Dzeko-Lukaku

"Non può essere sempre come con la Salernitana. E come contro la Fiorentina. Ha ragione Inzaghi, in questo senso. Ha ragione perché sarebbe ancor più preoccupante se l’Inter non creasse gioco e non producesse occasioni in serie. All’Arechi venerdì scorso è andata in scena una partita tragicomica. Lukaku, per quanto in crescita fisica, è in crisi realizzativa, Lautaro ha segnato solo un gol nelle ultime nove partite, Dzeko è a un passo dai tre mesi senza gol. Ma tutti i calciatori si sono allenati in maniera specifica sulle conclusioni: il Toro resta leader, si riparte da lui", analizza La Gazzetta dello Sport.