"Il fronte è caldo, visto che il non troppo lontano addio di Sanchez verrà compensato con il già scritto arrivo di Taremi mentre, per un ulteriore innesto, in cima alla lista dei desideri c’è sempre Gudmundsson del Genoa. Da monitorare anche la situazione di Arnautovic, a cui Inzaghi non vorrebbe rinunciare sia per non perdere un altro elemento in termini numerici sia perché l’ex Bologna ha contribuito al clima ideale di questa stagione. L’austriaco dentro lo spogliatoio è un autentico collante, amato da tutti i compagni. Sia lui sia Sanchez quest’anno hanno faticato a trovare continuità quando c’era da sostituire Lautaro e Thuram e Inzaghi vuole evitare l’anno prossimo di trovarsi nella medesima situazione quando l’asticella si alzerà ulteriormente", il commento del Corriere dello Sport a riguardo.