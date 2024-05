Lautaro: “Vincere scudetto nel derby è stato meraviglioso. Siamo nella storia dell’Inter”

-Vero che sorridi poco come dice Thuram?

Sì, vero, sorrido poco, lo dice anche mia moglie.

C'è anche lei tra il pubblico: «Sicuramente ora ride di più coi bimbi ma è uno molto serio, quest'anno molto di più. È troppo ordinato, deve avere tutto sotto controllo, deve essere tutto in ordine, tutto piegato, ordinato. Deve essere tutto perfetto e allineato pure», ha raccontato di lui la moglie.

-Hai un ordine mentale quindi...

Mi dà tranquillità. Per lei però è positivo...

-Questo scudetto arrivato con cinque giornate di anticipo e vincendo il derby: più di così...

Dal momento in cui i calcoli parlavano di scudetto in quella data per noi è diventata una cosa importante e anche bella. Poi vincere contro il Milan, in casa del Milan... Per noi è stata una cosa incredibile, meravigliosa, non era mai successo, ci è capitato e ne abbiamo approfittato. Poi le due stelle, siamo nella storia di questo grande club ed è importantissimo per noi.

-Il giorno del derby pioveva a dirotto...

Il giorno della partita siamo usciti ad allenarci come sempre, anche nel giorno del derby siamo stati a fare palle inattive e uscite dal basso, abbiamo preparato la partita come sempre. Ti sciogli un po' l'ansia, abbiamo preparato la partita presto. È stato un giorno particolare, speciale che non dimenticheremo mai.

-Foto sulla traversa?

Era la stessa foto che avevo fatto al Mondiale, la volevo.

-Come mai ti chiamavano Toro?

Gioco come punta centrale ma nel modulo che abbiamo all'Inter cambio costantemente, vado a giocare anche più vicino ai miei compagni, ma mi chiamavano Toro per la forza già al Racing.

-Questo campionato arriva dopo la sconfitta nella finale di Champions: anche le sconfitte servono...

Sì certo, quel cammino in CL è stato fondamentale. Arrivare in finale in quella competizione è difficile perché ci sono giocatori e squadre fortissime e non è facile arrivare in fondo. Abbiamo fatto fin dall'inizio ottime partite in campi difficili.

-Il gol più bello dei tuoi 177 segnati (128 in nerazzurro.ndr?)?

Quello in semifinale di CL contro il Milan per quello che contava la partita, una semifinale di CL che arrivava dopo tantissimo tempo.

-Sei anni fa sei arrivato dal Racing su segnalazione di Milito, in pratica gli hai dato il cambio?

Nel 2018 gli ho dato il cambio nel Racing, una cosa che rimane nel cuore. Mi ha dato una grande mano, avevo 18 anni e lui arrivava dall'Inter e mi ha insegnato tanto.

-Poi hai preso la 10...

Io giocavo con la 10 in Argentina, ho chiesto ad Ausilio se potevo usarlo, mi hanno detto ci pensiamo un attimo ma mi hanno dato la 10 quando sono arrivato a Milano.

-Maradona?

Non ho avuto la possibilità di conoscerlo, conosco il suo procuratore, ma Diego poi è stato male.

-Amico di Messi?

Siamo compagni. Stiamo parlando di un giocatore che ha segnato il calcio, anche in allenamento vedi cose che ti sembrano strane, gioca un altro sport, a volte si inventa cose che non hai mai visto e ogni volta fa una cosa nuova. È un animale da competizione, non molla niente.

-Le tue vittorie con l'Inter e l'Argentina: c'è un sogno ancora dopo la Coppa del Mondo?

Manca la Champions.

(Fonte: NOVE)

