Valon Behrami, che probabilmente ha sovrastimato le chance dei nerazzurri in Champions League, era stato molto critico dopo l'eliminazione con l'Atletico Madrid. Inzaghi ha commentato così: "Ti ho sentito diverse volte Behrami che contestavi il nostro cammino in Champions. Forse ti aspettavi un'altra finale o che vincessimo la Champions. Ma non è semplice, ci sono avversarie forti. Sicuramente siamo delusi per come è andata con l'Atletico perché potevamo indirizzare meglio gli episodi a nostro favore. Tre anni fa erano 10 anni che l'Inter non andava agli ottavi di Champions.