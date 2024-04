Non è stata sin qui sicuramente la stagione che si pensava potesse essere per Marko Arnautovic: doveva rappresentare una valida alternativa per l'attacco e invece, vuoi anche per i problemi fisici, non è riuscito ad incidere. E l'Inter, come scrive Il Giorno, sta valutando un altro colpo in attacco per la prossima stagione: "Sembrava potesse avere un posto al sole a fianco di Lautaro, date le difficoltà di Thuram nel pre-campionato. Invece il francese ha messo il turbo una volta che la stagione vera è cominciata e l’austriaco si è perso tra cattive prove per ritardo di condizione e fragilità dei muscoli. Sulla sua testa aleggia lo spettro di Gudmundsson, che gli uomini mercato nerazzurri valutano a prescindere da chi andrà via".