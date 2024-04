Quest’estate sarà un mercato per l’Inter soltanto di completamento, mentre l’anno scorso fu una sessione a tutti gli effetti rivoluzionaria, con tanti addii e tanti volti nuovi ad Appiano Gentile. Ecco le prime sensazioni verso la sessione estiva secondo Tuttosport: “Gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono una buona base di ripartenza, ma per alzare ulteriormente l’asticella occorre porre rimedio alla più grande lacuna evidenziata dall’Inter negli ultimi anni, la scarsissima propensione al dribbling. Per questo in estate era stato individuato Folarin Balogun quale potenziale rinforzo, poi i problemi di budget hanno consigliato di virare su Arnautovic e Sanchez”.