Inter, Arnautovic corre veloce verso il recupero (anticipato): ecco quando può tornare

"Arnautovic - fuori dal 24 settembre per una brutta distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra - sta lavorando sodo alla Pinetina per accorciare i tempi di recupero e le previsioni sono positive, visto che l’austriaco anziché a fine novembre, potrebbe già tornare a disposizione l'8 per la trasferta di Champions a Salisburgo".