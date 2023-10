Inter, la possibile sorpresa in 2 nomi: “Gli spifferi che escono da Appiano raccontano che…”

La sosta Nazionali ha portato a Simone Inzaghi anche delle buone notizie in vista della ripartenza della stagione. E non solo perché, fin qui, nessuno dei giocatori impegnati in giro per il mondo ha subìto infortuni, ma anche perché, tra coloro rimasti ad Appiano Gentile, c'è chi si è allenato con grande intensità per provare a guadagnarsi ampio spazio nei prossimi impegni.