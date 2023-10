Marotta: “Inter in vetta? Ci ragioniamo poi. Bebe Vio dovrebbe dar lezioni a tanti nostri giovani”

A Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato così dall’Allianz Cloud, dove va in scena l'evento WEmbrace Sport di Bebe Vio. “Conosco personalmente Bebe da tanti anni, è un grande piacere per me essere qui in rappresentanza dell’Inter. Siamo molto sensibili a queste iniziative e siamo qui con la nostra squadra special presente, ci sono delle legend. Lo sport è un contenitore di valori importanti, il primo è l’aggregazione, poi c’è il grande senso di appartenenza che vedo anche stasera.