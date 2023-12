Ausilio: “In linea con gli obiettivi, ma conta giugno. Io non mi nascondo, altri…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato a Vibo Valentia a margine della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio: "Siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi, quando inizia la stagione dell'Inter si cerca di fare tutto il possibile per fare bene e arrivare in alto. Aver centrato con ampio anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions è motivo di grande soddisfazione, essere primi in campionato lo è altrettanto, ma quello che conta non è dicembre ma giugno.