"La telefonata con Lukaku? Non vorrei tornarci. Il ragazzo aveva dato segnali diversi, poi quando ho capito cosa stava succedendo ho preferito chiuderla lì. Ma in maniera molto più civile di come si è narrato. E siamo contenti che sia andata così. L'unica ripercussione della scelta di Romelu è stata la situazione di Dzeko.