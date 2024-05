La risposta del docente, e noto tifoso juventino, sulle perdite rinviate dall'Inter al 2027: un falso problema per la società nerazzurra

Uno dei temi che tanto appassiona gli economisti da bar dei social riguarda le perdite che l'Inter, grazie alle norme varate durante il periodo Covid, ha differito al 2027. Perdite che sono già coperte per il 90% dalle riserve che sono ben certificate nel bilancio dell'Inter.

Anche il professor Bava, docente del Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell’Università di Torino, conferma come le perdite rinviate al 2027 non rappresentino un problema per l'Inter, al contrario del bond, su cui la società dovrà prendere una decisione prima della maxi rata finale da quasi 400 milioni.