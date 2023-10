Balotelli: “Inter? Ci potrei anche tornare. Con alcuni si creerebbero tensioni”

Mario Balotelli torna a parlare di Inter . Dopo la doppietta di ieri con la maglia dell'Adana Demirspor in Turchia, l'attaccante a Vox To Box di TVPLAY ha risposto così su un suo possibile ritorno in nerazzurro.

"Mi sono lasciato male con l'Inter perché dopo Barcellona non fu facile. Ci ritornerei in nerazzurro, anche se ci sarebbe una parte di tifosi che non dimenticherebbe quei momenti spiacevoli e si creerebbero tensioni. Vogliono godermi gli ultimi anni di carriera, anche se è difficile dire no all’Inter. Solo una bandiera del Milan lo farebbe. Ho avuto la possibilità di andare alla Juventus: oggi tra Juve, Inter e Milan, farei una scelta di cuore e andrei in rossonero”., le parole di SuperMario.