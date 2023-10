Vigilia di Champions League in casa Inter, senza ritiro su decisione di Simone Inzaghi: ecco la probabile formazione

Vigilia di Champions League in casa Inter, senza ritiro su decisione di Simone Inzaghi . L’allenatore ha dato appuntamento a domattina in vista del Benfica, ecco le ultimissime sulla formazione da Sky Sport.

“Pochi i dubbi di Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions: con Frattesi out, il centrocampo è quello dei “titolarissimi”. Unico dubbio sulla fascia destra: al momento Darmian favorito su Dumfries. Inzaghi recupera anche Cuadrado, potrebbe essere un'alternativa a partita in corso. In attacco le due certezze: Thuram e Lautaro Martinez”, si legge.