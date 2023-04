CdS – Barella, dall’estero non badano a spese: il PSG offre soldi e un giocatore

Si legge infatti: "Uno dei pochi che dall’estero vogliono senza badare a spese: radioserva ha parlato di Liverpool, ora si dice Psg , tanti soldi più Paredes. Resta il fatto che se l’Inter l’anno prossimo non sarà in Champions, in qualunque modo, queste saranno le ultime esibizioni italiane di Barella. In società non vogliono vederselo andare via senza incassare un soldo, tipo Skriniar, per cui realizzeranno prima lo scambio danaroso. Ma è chiaro che c’è tempo per parlarne (neanche tantissimo, per la verità): adesso la vita è tutta in questi due derby di semifinale, una cosa neanche da credere, una cosa che già mette i lucciconi con la sua suggestione di nostalgiche Luci a San Siro".