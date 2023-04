Inzaghi: “Qualificazione strameritata. Critiche? Penso al bene dell’Inter”

Triplice fischio al Meazza. L'Inter pareggia 3-3 con il Benfica e si regala la semifinale di Champions League con il Milan nel doppio confronto che andrà in scena tra poche settimane. Al termine dell'incontro, Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Penso che sia un grande traguardo per tutta l'Inter, lo aspettava da tantissimo tempo. Sono contento per i ragazzi, con un calendario folle e tanti infortuni siamo in semifinale di Champions League e Coppa Italia. Sono molto felice, qualificazione strameritata contro una squadra forte tra andata e ritorno. Il Benfica ha trovato un'Inter che ci ha creduto e fatto bene nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo coperto bene il campo".