Bartomeu: “Lautaro? Mancano risorse importanti, dobbiamo rispettare il Fpf. Suarez…”

In vista del Trofeo Gamper, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu , ha parlato ai microfoni di Barça Tv. Il presidente blaugrana ha fatto chiarezza su alcune questioni, in particolare sul mercato. Alla domanda su un possibile arrivo di Lautaro, Bartomeu è stato molto cauto: “Lautaro? Non dirò nomi precisi ma il Barça, come molti club, ha meno entrate. Soffriamo di una mancanza di risorse importanti e dobbiamo adattarci. Dobbiamo ridurre i salari e rispettare il Fair Play. Attualmente non c’è spazio per nuovi giocatori se nessun altro esce. Depay? I soldi non sono un problema con il Lione. Il Barça ha abbastanza risorse. Prima che i giocatori entrino, altri giocatori devono uscire. Ci sono partenze che abbiamo in mente e altri arrivi“. Il presidente parla anche della situazione di Luis Suarez e di Messi: “Luis Suárez è un giocatore del Barça e uno dei più importanti di questo club. Ha un contratto valido. Messi? Come presidente non entrerò in conflitto con Messi. Parla in campo come abbiamo visto. È una questione in stand-by. Non potevo permettere, come qualsiasi persona nel consiglio di amministrazione o dello staff tecnico, di lasciare andare il miglior giocatore del mondo. Dobbiamo congratularci con noi stessi se Messi è ancora con noi. È entusiasta di Koeman. L’importante è che giochi per il Barça. Vogliamo che si ritiri qui e fare un progetto con Messi“.

(Sport.es)