"Il centrale mancino è legatissimo all’Inter e ha un contratto fino al 2028 rinnovato lo scorso luglio. In passato è stato corteggiato dalla Premier, ma la sua volontà di non togliersi di dosso la maglia nerazzurra è stata inequivocabile. La situazione non è cambiata e pure l’Inter, che in tutto lo pagò 31 milioni all’Atalanta, vuole tenerselo perché pensa che nello scacchiere tattico di Inzaghi non sia facile trovare un altro difensore dotato di centimetri, qualità in fase di impostazione e abilità nell’inserirsi palla al piede", sottolinea La Gazzetta dello Sport.