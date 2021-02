Rottura Suning? “Ecco cosa fa sapere BC Partners”. E in arrivo c’è questa offerta per l’Inter

Secondo quanto riporta Tuttosport, BC Partners sarebbe rimasta spiazzata per la rottura decisa da Suning in merito alla trattativa per la possibile cessione dell’Inter. Soprattutto perché il fondo d’investimenti non ha ancora presentato la sua offerta.

Un’offerta che, secondo il quotidiano, entro la fine della settimana arriverà comunque sulle scrivanie di Viale della Liberazione:

“Bc Partners entro fine settimana farà comunque pervenire un’offerta per il club ma questa non andrà oltre i 750 milioni, debiti compresi. In tal senso, lo stupore che trapela da Londra riguardo il fatto che la decisione presa a Nanchino sia arrivata prima che Bc Partners presentasse la sua proposta a Suning, questo anche perché la due diligence sui conti del club avrebbe richiesto più tempo del previsto perché la situazione economico-finanziaria si sarebbe rivelata molto peggiore rispetto a quanto preventivato“.

(Fonte: Tuttosport)