Inter, svolta clamorosa: Suning dice no a BC Partners, tornano in gara gli altri fondi

Svolta clamorosa in casa Inter. Suning ha detto no alla proposta di Bc Partners, troppo ampia la valutazione relativa alle quote del club nerazzurro. Ora tornano prepotentemente in gara tutti gli altri fondi che si erano interessati al dossier del club.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

“Dietro al no della proprietà cinese c’è innanzitutto una notevole differenza sul valore delle azioni (anche perché l’Inter non è quotata in Borsa) e sulla valutazione complessiva del club. Ma al colosso di Nanchino non sarebbe piaciuta l’esposizione mediatica del fondo anglosassone“, scrive la Rosea.

Venerdì era scaduta l’esclusiva di BC Partners ma la valutazione era sembrata subito troppo bassa. E a questo punto tornano in pista gli altri fondi interessati ed erano più di uno, dagli svedesi agli americani.