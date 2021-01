Sole 24 Ore – Inter, Suning-Bc Partners, i colloqui vanno avanti e c’è una novità. Il prezzo…

Intanto Alessandro Antonello e Beppe Marotta hanno fatto fronte alla questione degli ingaggi arretrati. “Versando le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre e siglato con tutti i tesserati individualmente accordi per posticipare a maggio 2021 le mensilità di novembre e dicembre. In questo modo sono state utilizzate le disposizioni varate dal Consiglio federale venerdì scorso per aiutare i club alle prese con la crisi di liquidità“.

(Il Sole 24 Ore)