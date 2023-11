FCIN1908 / Benfica-Inter, prove di formazione: c’è Bisseck, chance anche per Klaassen e Sanchez

Prove di formazione ad Appiano Gentile in vista di Benfica-Inter. Detto dell’assenza di Denzel Dumfries (affaticato, resterà a Milano), Simone Inzaghi ha invece ritrovato in gruppo Alexis Sanchez oggi.

Secondo le informazioni di FCIN1908.it, l’allenatore nerazzurro ha provato Bisseck in difesa. Pettorina anche per Asllani, Frattesi e Klaassen, è possibile l’impiego dei tre. E può ritrovare una maglia da titolare anche Cuadrado, anche lui con la casacca nelle prove odierne, come il recuperato Sanchez e Arnautovic. Da capire se in porta verrà confermato Sommer o se esordirà Audero tra i pali. Non sono tutti cambi certi, ma sicuramente Inzaghi ne farà tanti: nelle prossime ore se ne saprà ancora di più dopo le prove di giornata.