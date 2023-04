Benfica-Inter, le probabili scelte di Inzaghi. Ancora out Skriniar e Calhanoglu

Inzaghi ha ancora qualche ora per trovare la formazione giusta per la gara contro i portoghesi. Queste le idee sul tavolo

Hanno lavorato ancora a parte. Skriniar e Calhanoglu non ci saranno nella sfida contro il Benfica che si giocherà martedì sera a Lisbona. Inzaghi pare intenzionato a sostituire lo slovacco con Darmian. Dumfries invece giocherebbe a destra. Meno probabile la soluzione con D'Ambrosio in difesa e Darmian a destra, scrive La Gazzetta dello Sport. De Vrij verso la panchina con Acerbi e Bastoni favoriti per una maglia da titolare.

In mezzo al campo giocheranno quindi Barella, Brozovic e Mkhitaryan. Asllani, che ha giocato titolare nella gara di Salerno e ha fatto bene, partirà dalla panchina. Dimarco dovrebbe essere titolare a sinistra, nonostante Gosens arrivi dal gol segnato in campionato. Dopo la panchina contro la Salernitana, in CL Lautaro tornerà titolare e tutto fa pensare che accanto a lui giocherà Lukaku. Il belga ha sbagliato gol facili, si giocherà il posto con Dzeko. Correa in panchina.