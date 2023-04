GdS – Inzaghi, discorso ai suoi su fiducia e concentrazione a poche ore da Benfica-Inter

"Creiamo tanto e la palla non vuole entrare, ma non perdiamo fiducia in quello che stiamo facendo. Torneremo a segnare e con continuità. Crediamoci!". Questo, come riporta La Gazzetta dello Sport , è stato il senso del discorso di Inzaghi fatto alla sua

La società nerazzurra non arriva in semifinale di Champions dal 2010 e prima di quella occasione era arrivata in semifinale contro il Milan, in un derby sfortunatissimo che la videro eliminata con due pareggi. La partita di andata dei quarti deve raccontare un'altra storia rispetto a quella raccontata in Serie A. Tutto quello spreco di azioni create e non finalizzate è una cosa che in Coppa non ci si può permettere. La speranza è che la notte di CL porti consiglio e buone notizie per potersi poi riconcentrarsi sul finale di campionato e ritrovare la strada per la qualificazione alla prossima Champions, vitale anche per i bilanci.