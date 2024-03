"Inizia la costruzione con Bisseck, Mkhitaryan si abbassa per evitare le preventive. Bastoni si alza, il Bologna rimane in posizione. Darmian è in linea con Thuram, Sanchez esce. Bastoni si alza e crossa, arriva Bisseck. Se ci fosse stato Mkhitaryan, sarebbe stato più leggibile. Poi ci deve essere uno col piede di Bastoni. L'Inter crea superiorità su entrambe le fasce, un tempo era solo a sinistra"