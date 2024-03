Le parole di Marocchi ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria dell'Inter sul campo del Bologna

"Il gol da Bastoni a Bisseck la dice lunga sulla perfezione che ha raggiunto questa squadra per il nostro campionato, anche con le rotazioni. Forse a voler trovare il pelo nell'uovo, forse Frattesi avrebbe potuto trovare un po' più di spazio col Bologna, tanto un gol te lo fa sempre anche se non è ancora al livello dei tre titolari. Il Bologna è fortissimo, l'Inter sembrava voler giocare il giusto perché sa che con l'Atletico non è una passeggiata, l'Inter però fa fatica a fare una partita e pensare ad un'altra. La partita la fa sempre. E occhio che l'Atletico nelle ripartenze è roba grossa"