Bergomi: “Chi farei giocare tra Lukaku e Dzeko. Nella testa di Inzaghi…”

Ecco le dichiarazioni di Beppe Bergomi su Romelu Lukaku in vista del match in programma a San Siro tra Inter e Juventus

A TMW, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato nel giorno della sfida di Coppa Italia con la Juve. Ecco le sue dichiarazioni su Romelu Lukaku in vista del match in programma a San Siro:

"Le sue parole dopo Empoli mi hanno fatto pensare, ha detto che la gente non sa che infortunio ha patito. Io ho avuto due compagni come Alessandro Bianchi e Riccardo Ferri che hanno subito dei brutti strappi muscolari: Bianchi non ha più giocato al suo livello, Riccardo ha dovuto rallentare e ha fatto tanta fatica per recuperare.