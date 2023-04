CdS – Inzaghi, altri 9 cambi per Inter-Juventus: ecco la probabile formazione

Le ultimissime sulla formazione dell'Inter per il derby d'Italia di questa sera. Si avvicina il big match contro la Juventus che decreterà la prima semifinalista di Coppa Italia. Ecco l'undici provato da Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Ieri, con l’intera dirigenza presente alla Pinetina, Inzaghi ha mescolato le carte, evitando di dare indicazioni. Le scelte definitive le farà oggi, durante la rifinitura, con la squadra che è rimasta in ritiro. Assieme a Dzeko, comunque, là davanti dovrebbe esserci Lautaro, ovvero il tandem del mercoledì (o del martedì). Anche Lukaku è carico, ma le forze vanno gestite per questo finale di stagione. E, in ogni caso, Big Rom entrerà in corsa. E potrà essere decisivo soprattutto se la sfida si trascinerà fino ai supplementari e, magari, anche ai rigori.

Rispetto al campionato, comunque, Inzaghi non cambierà soltanto l’attacco. Alla fine, gli unici confermati rispetto al Castellani dovrebbero essere Acerbi e Calhanoglu, in vantaggio su Brozovic, che è uno dei 7 diffidati. Insomma, altri 9 cambi. Ma stavolta l’undici sarà molto simile a quello titolare, visto che in mezzo al campo si rivedranno Barella e Mikhitaryan, sulle fasce Dumfries e Gosens, in difesa Darmian e Bastoni, oltre a Onana in porta", si legge.