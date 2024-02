Nicola Berti, ex Inter che più volte si è identificato in Nicolò Barella, ha parlato addirittura di pallone d'oro per il numero 23

Marco Macca Redattore 22 febbraio 2024 (modifica il 22 febbraio 2024 | 11:46)

Intervistato dal Corriere dello Sport, Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter che più volte si è identificato in Nicolò Barella in questi anni, ha parlato addirittura di pallone d'oro per il numero 23 nerazzurro. Ecco le sue parole: