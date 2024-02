Arriva il momento decisivo della stagione e l'Inter dovrà nuovamente farsi trovare pronta. Inzaghi userà tutte le forze a disposizione, per questo spera di avere il prima possibile sia Thuram che Acerbi. Per il difensore ci sono buone notizie.

"Acerbi migliora a vista d’occhio dopo l’infortunio al soleo della gamba destra e solo i prossimi giorni diranno se potrà esserci già per il recupero di A. In ogni caso, tra Genoa in casa e trasferta a Bologna, avrà tempo e modo di prendere le misure: per lui, come per Thuram, la priorità si chiama Simeone", scrive La Gazzetta dello Sport.