"La sensazione è che quella all’adduttore destro sia più di una contrattura, come trapelato a caldo, ovvero un’elongazione. Questo significa un paio di settimane ai box: il francese salterà sicuramente Lecce e Atalanta e dovrebbe fare le prove generali in vista della notte al Civitas Metropolitano (13 marzo) a Bologna - data ancora da stabilire, con possibile slot per sabato 9 alle 18 -. Tra Atalanta e Bologna c’è pure il match con il Genoa a San Siro (lunedì 4 marzo) quando, giorno più, giorno meno, scadranno le due settimane: difficile che Thuram venga rischiato per quella partita, ma - quasi superfluo sottolinearlo - dipenderà da come procederà la guarigione", scrive Tuttosport.