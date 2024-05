Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato questo retroscena riguardante l'addio di Antonio Conte all'Inter: "Dico una cosa: tutti all'Inter ringrazieranno Antonio Conte per quello che ha fatto, ha portato una mentalità vincente. Ma quando è andato via, ve lo posso assicurare, in sede hanno fatto un respiro d'ossigeno perché non ne potevano più".