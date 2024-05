Situazione che quindi difficilmente si verificherà, ma è comunque da tenere sullo sfondo per il quotidiano: "Pista chiusa, quindi? Beh, considerati i rapporti tutt’altro che idilliaci tra le parti, gli spiragli sono certamente ridotti. Attenzione, però, a quello che accadrà con Dumfries". Per un aspetto in particolare: "Senza più Dumfries, però, si aprirebbe un vuoto sulla fascia destra. Che, poi, diventerebbe necessario coprire, utilizzando meno denaro possibile di quanto incassato per la sua cessione. Ed è qui che l’opzione Nandez potrebbe, improvvisamente essere presa in considerazione. Essendo svincolato, infatti, arriverebbe senza costi per il cartellino, permettendo di utilizzare l'intero ricavato della partenza di Dumfries per altre operazioni".