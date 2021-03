Biasin: “Dybala all’Inter? Quando Marotta è andato via gli ha fatto una promessa”

Così il giornalista: "La certezza è che Marotta e Dybala hanno sempre avuto un grande rapporto. Ma dipenderà dalla proprietà"

Non è un mistero il fatto che Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, abbia un ottimo rapporto con Paulo Dybala. Il centravanti sembra essere in uscita dalla Juventus e la presenza in nerazzurro del dirigente potrebbe perché no aprire uno spiraglio per vedere la Joya a Milano. In merito ne ha parlato Fabrizio Biasin, giornalista, che ai microfoni di Calciomercato.it ha detto: "Tutto dipenderà dal futuro della proprietà. La certezza è che Marotta e Dybala hanno sempre avuto un grande rapporto e quando Marotta è stato accompagnato all'uscita ha fatto una promessa con l'argentino di tornare a lavorare insieme".