Inter, Lukaku straripante. Nerozzi si ricrede su uno scambio mancato: “Io non l’avrei fatto”

Romelu Lukaku continua ad essere dominante in Serie A e sempre più essenziale per l'Inter. Lo dimostra la prestazione straripante di ieri sera contro la Lazio, condita da due gol e un assist. E pensare che il belga sarebbe potuto essere da un'altra parte, se si fosse concretizzato nell'estate 2019 lo scambio tra Juventus e Manchester United con Paulo Dybala. E Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corsera, si è dovuto ricredere: "Ero tra quelli che non avrebbero fatto lo scambio con Dybala (allo United), e non c’è la controprova (giocare con CR7 è diverso) però Lukaku è a 54 gol in 79 partite con l'Inter", ha scritto.