Dybala-Inter, retroscena: “Marotta aveva impostato questo affare. Ma c’è chi si tirò indietro”

Mentre la Juventus, nell’estate del 2019, si inseriva tra Lukaku e il suo sbarco all’Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, iniziava a tessere la tela per portare Paulo Dybala a Milano. E’ questo il retroscena raccontato da Tuttosport, che scrive:

“E’ in quel momento che sull’orizzonte della Milano-Torino si profila il più clamoroso degli scambi: Dybala all’Inter e Icardi alla Juventus. Ma non c’è tantissimo tempo e lo scambio spaventa un po’ tutti, perché per uno dei club potrebbe diventare uno spaventoso boomerang. E’ Paratici a bloccare l’operazione e, di fatto, a tenersi Dybala“.

(Fonte: Tuttosport)