"Martedì (domani, ndr) dovrebbe esserci questo avvicendamento e come tutti i cambiamenti si porta dietro tanti interrogativi. Non è detto, però, che sia per forza in negativo. Da quello che ho capito, anche informalmente, ascoltando voci che arrivano direttamente da Oaktree, la volontà è di dare assoluta continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni".