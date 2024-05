Corsera – Ecco perché Oaktree non venderebbe subito l’Inter. E lo stadio…

“Per esempio, nella forma di un’estensione di breve termine del debito, a tassi più alti e in vista della vendita del club. In finanza come nel calcio, vale la legge del «mai dire mai» - riferisce il Corriere della Sera -. Di ora in ora, però, il fondo diventa sempre più arbitro dei destini della proprietà dell’inter. E, inflessibile, non pare disposto a concessioni né a supplementari. Se arriva il bonifico entro la mezzanotte di martedì, bene. Altrimenti, partirà la procedura per escutere il pegno sulle azioni dell’inter e, nel giro di qualche giorno, Oaktree ne sarà proprietario”.