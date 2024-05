Continua il conto alla rovescia, in casa Inter, per stabilire cosa ne sarà della proprietà del club. In questo momento, le possibilità che Zhang riesca a tenersi l'Inter sono veramente risicate. Domani Oaktree potrebbe diventare a tutti gli effetti proprietario del club, dovendo però rimborsare a Zhang la differenza tra il valore del debito e il valore dell'Inter.

"Se entro domani Zhang non troverà i soldi da restituire a Oaktree, il fondo potrà escutere il pegno sul 99,6% delle azioni dell’Inter (compreso il 31% in mano a Lionrock) ed entrare in controllo del club. L’operazione potrebbe completarsi in pochi giorni. Il tribunale competente è quello di Lussemburgo. In base al contratto di pegno, Oaktree dovrà poi indennizzare Zhang pagandogli la differenza fra il valore del club — stabilito da un perito della stessa Oaktree — e il debito. Ma è possibile che, per evitare azioni legali, il fondo possa optare per un accordo più favorevole a Zhang. In ogni caso, è improbabile che Zhang voglia promuovere azioni che possano danneggiare l’Inter", scrive Repubblica.