In diretta al nostro canale Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dei rumors relativi ad Albert Gudmundsson delle ultime settimane. "Il gradimento c'è per Gudmundsson, ma l'Inter al momento non ha fatto neanche un passo verso il giocatore. Si tratta solo di gradimento, come quello di tanti, per l'attaccante del Genoa", ha spiegato.