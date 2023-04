Biasin: “Occhio a Brozovic. Se gli chiedete del suo futuro lui vi risponde così”

"Attenzione su Brozovic: credo andrà sul mercato, ma se chiedete a lui, vi risponderà che lui sta bene all'Inter. Thuram? L'Inter gli ha fatto un'offerta, ma il club è primo a sapere che i nerazzurri, per il calciatore, non sono una priorità. Kessié? Una cosa molto mediatica, secondo me se Ausilio va a Barcellona non è per trattare un acquisto, ma una cessione", le parole del giornalista.